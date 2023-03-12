Анчелотти повторил невероятный рекорд: видеообзор матча Реал – Эспаньол – 3:1
06:00 - Читати українською
Реал обыграл Эспаньол в рамках 25-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
22’ Винисиус Жуниор
39’ Эдер Милитао
90+3’ Марко Асенсио
Хоселу 8’
8’ Хоселу
22’ Винисиус Жуниор
39’ Эдер Милитао
90+3’ Марко Асенсио
Гости шокировали Сантьяго Бернабеу уже на 8-й минуте, но сегодня Реал нашел в себе силы не только отыграться, но и добиться уверенной победы. Мадрид временно сократил отставание от Барселоны, но каталонцы свой матч проведут позже.
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Отчетный матч стал знаковым для главного тренера Реала. Карло Анчелотти одержал 100 побед в рамках Ла Лиги. Для этого итальянцу понадобилось 139 матчей. Это повторение рекорда Королевского клуба. Мигель Муньос также одержал 100 побед за 139 поединков. Быстрее таких показателей никто не достигал.
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