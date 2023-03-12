Гости шокировали Сантьяго Бернабеу уже на 8-й минуте, но сегодня Реал нашел в себе силы не только отыграться, но и добиться уверенной победы. Мадрид временно сократил отставание от Барселоны, но каталонцы свой матч проведут позже.

Реал перед Ливерпулем победил Эспаньол – Винисиус эффектным голом начал камбек

Отчетный матч стал знаковым для главного тренера Реала. Карло Анчелотти одержал 100 побед в рамках Ла Лиги. Для этого итальянцу понадобилось 139 матчей. Это повторение рекорда Королевского клуба. Мигель Муньос также одержал 100 побед за 139 поединков. Быстрее таких показателей никто не достигал.