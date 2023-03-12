Анчелотті повторив неймовірний рекорд: відеоогляд матчу Реал – Еспаньйол – 3:1
06:00 - Читать на русском
Реал обіграв Еспаньйол в рамках 25-о туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
22’ Вінісіус Жуніор
39’ Едер Мілітао
90+3’ Марко Асенсіо
Хоселу 8’
8’ Хоселу
22’ Вінісіус Жуніор
39’ Едер Мілітао
90+3’ Марко Асенсіо
Гості шокували Сантьяго Бернабеу вже на 8-й хвилині, але цього разу Реал знайшов у собі сили не лише відігратися, а й здобути впевнену перемогу. Мадрид тимчасово скоротив відставання до Барселони, але каталонці свій матч проведуть пізніше.
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Звітний матч став знаковим для головного тренера Реала. Карло Анчелотті здобув 100 перемогу в рамках Ла Ліги. Для цього італійцю знадобилося 139 матчів. Це повторення рекорду Королівського клубу. Мігель Муньйос також здобув 100 перемог за 139 поєдинків. Швидше таких показників не досягав ніхто.
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