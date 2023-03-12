Гості шокували Сантьяго Бернабеу вже на 8-й хвилині, але цього разу Реал знайшов у собі сили не лише відігратися, а й здобути впевнену перемогу. Мадрид тимчасово скоротив відставання до Барселони, але каталонці свій матч проведуть пізніше.

Реал перед Ліверпулем переміг Еспаньйол – Вінісіус ефектним голом розпочав камбек

Звітний матч став знаковим для головного тренера Реала. Карло Анчелотті здобув 100 перемогу в рамках Ла Ліги. Для цього італійцю знадобилося 139 матчів. Це повторення рекорду Королівського клубу. Мігель Муньйос також здобув 100 перемог за 139 поєдинків. Швидше таких показників не досягав ніхто.