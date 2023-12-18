Главный тренер мадридского Реала поделился эмоциями после убедительной победы своей команды над Вильярреалом (4:1).

"Это была полноценная работа всей команды. Мы продемонстрировали исключительный уровень коллективной приверженности. Отдельные блестящие моменты были ключевыми, как, например, передача Модрича на Беллингема.

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Мы делаем хорошую работу, и сегодня была одна из наших лучших игр, особенно с точки зрения защитного прессинга.

На этот момент Жирона – наш главный соперник в чемпионате. Сезон очень длинный, и борьба будет упорной до конца, в том числе с Барселоной и Атлетико", – цитирует Анчелотти клубная пресс-служба Реала.

Напомним, Реал уверенно обыграл Вильярреал в матче 17-го тура испанской Ла Лиги. Подопечные Анчелотти вернули себе первую строчку чемпионата, имея в активе 42 балла после 17 матчей.

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