Головний тренер мадридського Реала поділився емоціями після переконливої перемоги своєї команди над Вільяреалом (4:1).

"Це була повноцінна робота всієї команди. Ми продемонстрували винятковий рівень колективної прихильності. Окремі блискучі моменти були ключовими, як, наприклад, передача Модріча на Беллінгема.

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Ми робимо хорошу роботу, і сьогодні була одна з наших найкращих ігор, особливо з точки зору захисного пресингу.

На цю мить Жирона – наш головний суперник у чемпіонаті. Сезон дуже довгий, і боротьба буде наполегливою до кінця, зокрема з Барселоною та Атлетіко", – цитує Анчелотті клубна прес-служба Реала.

Нагадаємо, Реал впевнено переграв Вільяреал в матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги. Підопічні Анчелотті повернули собі першу сходинку чемпіонату, маючи в активі 42 бали після 17 матчів.

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