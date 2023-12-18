Анчелотті відверто заговорив про суперництво з Жироною за титул Ла Ліги: "Сезон дуже довгий"
Головний тренер мадридського Реала поділився емоціями після переконливої перемоги своєї команди над Вільяреалом (4:1).
"Це була повноцінна робота всієї команди. Ми продемонстрували винятковий рівень колективної прихильності. Окремі блискучі моменти були ключовими, як, наприклад, передача Модріча на Беллінгема.
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Ми робимо хорошу роботу, і сьогодні була одна з наших найкращих ігор, особливо з точки зору захисного пресингу.
На цю мить Жирона – наш головний суперник у чемпіонаті. Сезон дуже довгий, і боротьба буде наполегливою до кінця, зокрема з Барселоною та Атлетіко", – цитує Анчелотті клубна прес-служба Реала.
Нагадаємо, Реал впевнено переграв Вільяреал в матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги. Підопічні Анчелотті повернули собі першу сходинку чемпіонату, маючи в активі 42 бали після 17 матчів.
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