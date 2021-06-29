Наставник Реала Карло Анчелотти может иметь проблемы из-за предыдущего периода работы в Мадриде.

Королевская налоговая служба Испании требует от Реала изъять часть зарплаты 62-летнего специалиста, информирует Marca со ссылкой на El Mundo.

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Все потому, что с 2013 по 2015 годы Карло неправильно задекларировал доходы от работы в Реале, а также от имиджевых прав. За это набежала солидная сумма – почти 1,5 млн евро. Ордер на арест части зарплаты Анчелотти был выписан через 48 часов после его возвращения в Мадрид.

Заметим, итальянец подписал контракт со "сливочными" на 4 года, за сезон Карло будет зарабатывать около 6 млн евро.

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