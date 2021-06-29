Наставник "вершкових" Карло Анчелотті може мати проблеми через попередній період роботи в Мадриді.

Королівська податкова служба Іспанії вимагає від Реала вилучити частину зарплатні 62-річного фахівця, інформує Marca з посиланням на El Mundo.

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Все через те, що з 2013 по 2015 роки Карло неправильно задекларував доходи від роботи в Реалі, а також від іміджевих прав. За це набігла солідна сума – майже 1,5 млн євро. Ордер на арешт частини зарплатні Анчелотті був виписаний за 48 годин після його повернення в Мадрид.

Зауважимо, італієць підписав контракт з "вершковими" на 4 роки, за сезон Карло зароблятиме близько 6 мільйонів євро.

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