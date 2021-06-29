Как известно, Варан решил не продлевать контракт с Реалом. Именно поэтому мадридский клуб решил продать французского центрбэка этим летом, чтобы не потерять его бесплатно через год.

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По информации журналиста Radio Marca Пипи Эстрада, Рафаэль вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" наконец-то нашли компромисс со "сливочными". Трансфер 28-летнего футболиста в данный момент окончательно согласован. Об этом Эстрада рассказал в эфире шоу El Chiringuito.

Напомним, что Варан перебрался в Реал летом 2011 года из французского Ланса за 4 млн евро. За это время Рафаэль провел в футболке мадридцев 360 матчей, в которых забил 17 голов. В Мадриде француз выиграл ряд трофеев, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов.

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