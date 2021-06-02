"Очень рад быть здесь, чувствую, что это мой дом. Я приложу все усилия, чтобы сделать то, что нам удалось в прошлом. Думаю, что мы сможем повторить что-то хорошее из того времени. Я понимаю, что значит тренировать Реал, я делаю это с большим удовольствием и радостью.

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Я не такой, каким был шесть лет назад. Все эти годы я получал опыт, иногда положительный, иногда отрицательный. Я прекрасно чувствовал себя Эвертоне. Но плохой опыт тоже способствует развитию. У меня есть опыт работы с футболистами высокого уровня, такими как Кроос, Модрич и Бензема. Я также работал с молодыми игроками, такими как Вальверде, Винисиус Родриго. Состав у клуба качественный, но скамейка длинная, и мы должны ее сократить. Нужно решить, что мы можем сделать.

Что я могу сказать о Зидане? Он выиграл три Лиги чемпионов подряд. Он проделал фантастическую работу. Все должны быть благодарны Зизу за то, что он сделал. Мы еще с ним обязательно пообщаемся, ведь мы дружим", – сказал Анчелотти во время презентации.

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