"Результат был хороший, как и матч. Мы очень хорошо его контролировали. В гостях у Бетиса очень сложно играть. Мы довольны.

Фантастические сейвы Лунина в видеообзоре матча Бетис – Реал

Теперь нам нужно думать о следующих матчах. Иногда все идет не так, как хочется. Это был полный матч, с ошибками и успехами. Мы должны удовлетвориться этим результатом и продолжать работать, как мы это делали раньше. Не возможно всегда побеждать.

Выступление Лунина? Посмотрим. Против Бетиса он хорошо сыграл. В следующей игре посмотрим, кто выйдет", – цитирует наставника мадридцев Marca.

Напомним, что Кепа вернулся к тренировкам с командой. Ожидалось, что Андрей Лунин снова окажется на скамейке запасных. Впрочем, Анчелотти выпустил украинца в старте на матч с Бетисом. Наставник Реала до сих пор окончательно не определился относительно будущего Лунина.

Лунин спас от поражения, хотя и пропустил шедевр – Реал расписал ничью с Бетисом, которая выгодна Довбику и Цыганкову