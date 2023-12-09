"Результат був хороший, як і матч. Ми дуже добре його контролювали. В гостях у Бетіса дуже складно грати. Ми задоволені.

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Тепер нам потрібно думати про наступні матчі. Іноді все йде не так, як хочеться. Це був повний матч, з помилками й успіхами. Ми повинні задовольнитися цим результатом і продовжувати працювати, як ми це робили раніше. Неможливо зажди перемагати.

Виступ Луніна? Подивимося. Проти Бетіса він добре зіграв. У наступній грі подивимося, хто вийде", – цитує наставника мадридців Marca.

Нагадаємо, що Кепа повернувся до тренувань з командою. Очікувалося, що Андрій Лунін знову опиниться на лаві запасних. Утім, Анчелотті випустив українця в старті на матч з Бетісом. Наставник Реала досі остаточно не визначився щодо майбутнього Луніна.

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