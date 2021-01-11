Бразильский вингер Бернард не имеет будущего в Эвертоне и ищет себе новую команду.

"Ириски" уже нашли нового игрока на его позицию. Команда Карло Анчелотти настроена подписать хавбека Вест Хэма Фелипе Андерсона, сообщает GreenStreetHammers.

Экс-звезда Шахтера может стать частью странного обмена между Эвертоном и Ромой

Отмечается, что сначала Эвертону нужно избавиться от Бернарда. Одним из возможных вариантов для 28-летнего бразильца называют Шахтер, но при этом детали потенциального перехода не разглашаются.

Добавим, что Бернард уже имеет опыт выступлений за донецкий клуб. Он провел в Шахтере 5 сезонов, сыграв 157 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 35 ассистов. Летом 2018-го бразилец покинул Украину и на правах свободного агента присоединился к Эвертону.

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