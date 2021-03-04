"Я надеюсь, что выиграет Милан, даже если это будет трудно. Интер сейчас идет в высоком темпе. Боюсь, мой друг Антонио Конте не слишком поддержит мое желание.

Дом Анчелотти ограбили – злоумышленникам помешала дочь тренера

Я слежу за всеми бывшими подопечными. Конечно, у них нет того опыта, который есть у меня, но это и их преимущество – они значительно моложе. Этот мир всегда настроен на критику, но они уже знают это лучше, чем я. Например, у Пирло и Гаттузо есть все, чтобы решить свои проблемы. Иногда я разговариваю с ними по телефону. Несколько дней назад я разговаривал с Пиппо Индзаги, который сейчас в Беневенто. Он среди тех, кому я звоню чаще. Я очень привязан к нему, как и ко всем игрокам, которых тренировал. Особенно тем, кто играл в Милане", – приводит слова Анчелотти Football Italia.

Добавим, что сейчас Серию А возглавляет Интер с 56 очками. Милан отстает на три пункта, а Ювентус и Аталанта на семь.

Милан благодаря пенальти на последней минуте спас ничью с Удинезе, Рома вырвала победу у Фиорентины