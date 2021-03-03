В рамках 25-го тура Серии А Сассуоло в родных стенах спас ничью с Наполи. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 25-й тур

Сассуоло – Наполи – 3:3

Голы: Максимович, 34 (автогол), Берарди, 45+1 (пен), Капуто, 90+5 (пен) – Зелински, 38, Ди Лоренцо, 72, Инсинье, 90

Милан – Удинезе – начало в 21:45

Фиорентина – Рома – начало в 21:45

Беневенто – Верона – начало в 21:45

Дженоа – Сампдория – начало в 21:45

Кальяри – Болонья – начало в 21:45

Программу 25-го тура в итальянской Серии А продолжил поединок Сассуоло – Наполи. Еще в первой половине встречи команды устроили настоящую перестрелку. На 34-й гости вышли вперед благодаря автоголу Максимовича, а через несколько минут счет сравнял Зелински. Уже под занавес тайма пенальти реализовал Берарди – 2:1.

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После перерыва неаполитанцы продолжали отчаянно атаковать, пытаясь вернуть равновесие, и на 72-й они это таки сделали – отличился Ди Лоренцо. На последних минутах основного времени рефери назначил еще один одиннадцатиметровый, на этот раз в ворота хозяев. Его без особых проблем реализовал Инсинье. Казалось, что победа уже в кармане Наполи, но на последней минуте компенсированного времени был назначен еще один пенальти в пользу Сассуоло. Этот шанс уверенно реализовал Капуто, и финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 3:3.

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