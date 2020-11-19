Анчелотти назвал "чушью" слухи о переходе Иско в Эвертон
14:23 - Читати українською
Наставник Эвертона Карло Анчелотти не спешит строить планы на зимнее трансферное окно.
Тренер "ирисок" не делал никаких шагов в направлении подписания своего экс-подопечного – хавбека Реала Иско.
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"Это неправда, что я звал Иско к нам. Мы еще не успели обсудить планы на зимнее трансферное окно. Все эти слухи – полная чушь", – приводит слова Анчелотти Liverpool Echo.
Напомним, Эвертон прекрасно начал текущий розыгрыш АПЛ, однако последние матчи команда провалила – 4 поражения подряд и лишь седьмая строчка.
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