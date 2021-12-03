Анчелотти красиво намекнул на трансфер Мбаппе в Реал
Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти, похоже, готов приютить Килиана Мбаппе в столице Испании.
Недавно французский форвард выпустил авторский комикс, в котором открыто рассказал о своей детской мечте – выступать за "сливочных". Испанская пресса не обошла это стороной и накануне матча с Реал Сосьедадом спросила об этом у Анчелотти.
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Карло ответил с откровенным намеком. "Мечты детей должны становиться реальностью. В свое время я мечтал играть в итальянской Серии А и достиг этого", – приводит слова наставника Реала Marca.
Напомним, Килиана Мбаппе уже долгое время сватают в Королевский клуб. Летом мадридцы были готовы заплатить ПСЖ почти 200 миллионов, но парижане отказали. Скорее всего, 22-летний нападающий перейдет в Реал свободным агентом в конце этого сезона.
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