Нападающий Милана Златана Ибрагимович, имеющий опыт выступлений за ПСЖ, рассказал, что разговаривал с Килианом Мбаппе о его будущем в Париже.

"Это правда, что я посоветовал Мбаппе сменить клуб. Килиану нужна более структурированная среда. Как в Реале. Но потом я сказал президенту ПСЖ (Нассеру Аль-Хелаифи – прим.) не продавать его", – цитирует Златана Marca со ссылкой на Corriere della Sera .

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У 22-летнего француза уже в конце кампании 2021/22 завершается контракт с парижским грандом, а продлевать его Килиан не собирается. Скорее всего, летом Мбаппе можно будет увидеть в футболке мадридского Реала. "Сливочные" еще в прошлом трансферном окне стремились приобрести игрока, но почти 200 миллионов евро не убедили руководство ПСЖ.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 19 матчей на клубном уровне, забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач.