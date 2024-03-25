Головний тренер Реала Карло Анчелотті тепер виступає за те, щоб воротар Андрій Лунін продовжував виступи за Королівський клуб.

Поки Лунін перебуває у розташуванні збірної України та допомагає вибороти путівку на Євро-2024, у Реалі вирішують долю голкіпера, повідомляє Realmadridexclusivo.

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Керівництво клубу переконане, що Андрій – саме той воротар, який потрібен клубу у майбутньому, а тому необхідно продовжити із ним контракт. Анчелотті у розмові з босами сказав: "Він має величезний потенціал". Саме через це керівництво почало працювати над новою пропозицію продовження угоди з Луніним.

Нагадаємо, контракт Андрія Луніна з Реалом чинний до літа 2025 року. Воротар збірної України зіграв за мадридців 40 матчів (з них 23 – у сезоні 2023/24). Останнім часом інтерес до 25-річного Луніна проявляють низка іменитих клубів Європи – зокрема, Манчестер Юнайтед, Баварія та Арсенал.

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