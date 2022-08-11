"Это был тяжелый матч, Айнтрахт играл очень плотно. Мы забили, а потом хорошо контролировали игру. Всегда в начале сезона нельзя ожидать, что ты будешь на высоте, но мы выиграли, чтобы начать сезон хорошо. Думаю, что хорошая атмосфера может способствовать лучшим результатам и лучшей игре. Атмосфера хорошая, а победа помогает мотивировать.

Реал – Айнтрахт – 2:0 – видео голов и обзор Суперкубка УЕФА с достижением Бензема

Бензема очень важный игрок, лидер команды. Он забил много голов, хорошо завершил сезон и теперь собирается выиграть "Золотой мяч". Я не думаю, что у кого-то есть сомнения в этом. Замены заключались в том, чтобы закончить игру. У нас будут матчи, в которых сыграют те, кто не играл вчера. У нас игра в воскресенье, и я собираюсь немного обновить команду", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, Реал завоевал очередной трофей, выиграв у Айнтрахта в поединке за Суперкубок УЕФА. Бензема стал автором одного из голов, став вторым лучшим бомбардиром Мадрида после Роналду.

Реал выиграл 5-й Суперкубок УЕФА, одержав победу над Айнтрахтом – Бензема стал вторым бомбардиром клуба