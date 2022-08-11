Анчелотти – о шансах Бензема на "Золотой мяч": "Я не думаю, что у кого-то есть сомнения по этому поводу"
Главный тренер Реала Карло Анчелотти убежден, что форвард мадридцев Карим Бензем обязан получить престижную индивидуальную награду.
"Это был тяжелый матч, Айнтрахт играл очень плотно. Мы забили, а потом хорошо контролировали игру. Всегда в начале сезона нельзя ожидать, что ты будешь на высоте, но мы выиграли, чтобы начать сезон хорошо. Думаю, что хорошая атмосфера может способствовать лучшим результатам и лучшей игре. Атмосфера хорошая, а победа помогает мотивировать.
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Бензема очень важный игрок, лидер команды. Он забил много голов, хорошо завершил сезон и теперь собирается выиграть "Золотой мяч". Я не думаю, что у кого-то есть сомнения в этом. Замены заключались в том, чтобы закончить игру. У нас будут матчи, в которых сыграют те, кто не играл вчера. У нас игра в воскресенье, и я собираюсь немного обновить команду", – приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, Реал завоевал очередной трофей, выиграв у Айнтрахта в поединке за Суперкубок УЕФА. Бензема стал автором одного из голов, став вторым лучшим бомбардиром Мадрида после Роналду.
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