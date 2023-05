Реал после победы Атлетико над Осасуной опустился на третью позицию, поэтому мадридцам необходимо было триумфовать на Месталье. Впрочем, Карло Анчелотти снова прибегнул к ротации – в запасе "сливочных" остались Родриго, Кроос, Модрич, Вальверде и Карвахаль. Что наиболее важно, вместо Лунина вышел Куртуа.

"Королевский клуб" ничего интересного не создал, а вот Валенсия открыла счет на 24-й минуте. Клюйверту дали развернуться на левом краю штрафной и пробить (или прострелить), а мяч рикошетом пошел мимо Куртуа на дальнюю штангу – там должен был страховать Менди, однако Ферлан проспал рывок Лопеса. 1:0!

Перед свистком на перерыв "летучие мыши" могли и второй гол забить, однако ход Анчелотти с выходом Куртуа спас гостей. Тибо сначала парировал выстрел Герры метров с 20-ти, а затем вытащил добивание от Хави с более близкого расстояния. В итоге, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе левантийцев.

Через восемь минут после перерыва конкурент Лунина снова выручил Реал, парировав удар Лопеса в упор (Клюйверту снова дали выполнить передачу). "Сливочные" мгновенно огрызнулись с углового, хотя ничего не случилось бы без ошибки Кавани – Эдинсон не смог вынести мяч, позволив пробить Родриго с центра штрафной. Мамардашвили справился.

После этого Карло Анчелотти бросил в бой всех лидеров, кроме Карвахаля. Казалось бы, что сейчас Валенсию снесут, однако ничего подобного не случилось. У Реала в последние полчаса основного времени было всего два неострых удара (один из которых вообще накрыли), а вот Клюйверт забил второй гол в ворота Тибо. Впрочем, его не засчитали из-за офсайда.

С другой стороны, игра на Месталье была грязной и скандальной – и это не позволяло мадридцам сравнять счет. В частности, арбитр Рикардо де Бургос Бенгоечеа принял контрверсионное решение не назначать пенальти на 80-й минуте, когда Лато сбивал Винисиуса.

А еще раньше Кюмерт вовремя воспользовался наличием двух мячей на поле, выбив сферу прямо под ноги Винисиусу – вингер как раз врывался на дриблинге в штрафную площадку хозяев.

В конце концов, на 90+7-й минуте произошла стычка стенка на стенку. Причиной, якобы, стали болельщики на Месталье – они бросали в вингера зажигалки и скандировали расистские оскорбления.

