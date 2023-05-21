В рамках программы дня в 35-м туре Ла Лиги запланировано несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 202223, 35-й тур

Райо Вальекано – Эспаньол – 1:2

Голы: Де Томас, 42 (пен) – Дардер, 23, Меламед, 59

Атлетико – Осасуна – 3:0

Голы: Карраско, 45, 83, Ньигес, 62

Севилья – Бетис – начало в 22:00

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Эспаньол одержал очень крупную победу в Мадриде над Райо Вальекано. Каталонцы набрали 34 очка и приблизились к выходу из зоны вылета – спасительная 17-я позиция расположена всего в одном зачетном балле впереди. У Райо Вальекано ситуация противоположная – подопечные Андони Ираолы остались в четырех пунктах от зоны Лиги конференций.

Атлетико без особых проблем разбил Осасуну. Памплонцы продолжают претендовать на еврокубки, однако разжиться очками с мадридцами не удалось. Хозяева в одни ворота раскатали соперника, забив три сухих гола (Карраско оформил дубль). Победа принесла "матрасникам" 72 очка и позволила потеснить Реал на третью строчку турнирной таблицы. Осасуна с 47-ю баллами девятая.

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