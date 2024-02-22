Адвокату Дани Алвеса удалось сократить приговор с 9 до 4,5 лет лишения свободы для своего клиента. Тем не менее, она настроена продолжать борьбу в суде.

Адвокат Дани Алвеса Инес Гвардиола верит в невиновность своего клиента, который сегодня был приговорён к 4,5 годам заключения за изнасилование. Она заявила, что оспорит вердикт суда.

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"Мы планируем обжаловать приговор. Я продолжаю верить в невиновность господина Алвеса. Мне нужно изучить приговор, но я совершенно точно могу заверить вас, что мы подадим апелляцию. Конечно, наказание в виде 4,5 года лишения свободы лучше, чем вариант с 9 и 12 годами, которые запрашивало обвинение. Но, повторюсь, я верю в невиновность Алвеса", – заявила Гвардиола.

Напомним, что Дани Алвес настаивал на том, что не занимался с "жертвой изнасилования" классическим сексом в туалете ночного клуба. Бразилец утверждал, что девушка сделала ему м*нет, после чего они попрощались.

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