Адвокатці Дані Алвеса вдалося скоротити вирок з 9 до 4,5 років позбавлення волі для свого клієнта.

Адвокатка Дані Алвеса Інес Гвардіола вірить у невинність свого клієнта, який сьогодні був засуджений до 4,5 років ув'язнення за зґвалтування. Вона заявила, що оскаржить вердикт суду.

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"Ми плануємо оскаржити вирок. Я продовжую вірити в невинність пана Алвеса. Мені потрібно вивчити вирок, але я абсолютно точно можу запевнити вас, що ми подамо апеляцію. Звичайно, покарання у вигляді 4,5 року позбавлення волі краще, ніж варіант із 9 і 12 роками, які запитувало обвинувачення. Але, повторюся, я вірю в невинність Алвеса", – заявила Гвардіола.

Нагадаємо, що Дані Алвес наполягав на тому, що не займався з "жертвою зґвалтування" класичним сексом у туалеті нічного клубу. Бразилець стверджував, що дівчина зробила йому м*нет, після чого вони попрощалися.

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