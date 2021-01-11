Алвес намекнул на возвращение в Севилью – самый титулованный игрок мира может снова засиять в Ла Лиге
Легендарный бразильский защитник Дани Алвес не считает Барселону своим домом в Испании.
Дани Алвес опубликовал в Twitter ретро-фото со времен своих выступлений за Севилью. На фотографии бразилец стоит рядом с экс-делегатом нервионцев Кристобалем Сорией, который занимался Данни в клубе.
"Барселона обращалась со мной, как с дерьмом": Алвес не может простить измену каталонского клуба
"Хороший сын всегда возвращается домой", – подписал фото 37-летний защитник.
Напомним, в 2003-2008 годах Алвес уже защищал цвета Севильи, после чего перебрался в Барселону. Сейчас Данни является игроком бразильского Сан-Паулу. Также Алвес считается самым титулованным игроком мира, в его списке более 40 трофеев.
7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му