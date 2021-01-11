Дани Алвес опубликовал в Twitter ретро-фото со времен своих выступлений за Севилью. На фотографии бразилец стоит рядом с экс-делегатом нервионцев Кристобалем Сорией, который занимался Данни в клубе.

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"Хороший сын всегда возвращается домой", – подписал фото 37-летний защитник.

Напомним, в 2003-2008 годах Алвес уже защищал цвета Севильи, после чего перебрался в Барселону. Сейчас Данни является игроком бразильского Сан-Паулу. Также Алвес считается самым титулованным игроком мира, в его списке более 40 трофеев.

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