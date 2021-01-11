Алвес натякнув на повернення у Севілью – найтитулованіший гравець світу може знову засяяти у Ла Лізі
Легендарний бразильський захисник Дані Алвес не вважає Барселону своєю домівкою в Іспанії.
Дані Алвес опублікував у Twitter ретро-фото з часів своїх виступів за Севілью. На світлині бразилець стоїть поруч із екс-делегатом нервіонців Крістобалем Сорією, який опікувався Дані у клубі.
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"Хороший син завжди повертається додому", – підписав фото 37-річний захисник.
Нагадаємо, у 2003-2008 роках Алвес вже захищав кольори Севільї, після чого перебрався у Барселону. Наразі Дані є гравцем бразильського Сан-Паулу. Також Алвес вважається найтитулованішим гравцем світу, у його здобутку понад 40 трофеїв.
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