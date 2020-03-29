Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо

Рекордсмен сборной Турции Рюштю Речбер оказался в больнице после того, как тест на коронавирус дал положительный результат.

Рюштю Речбер стал еще одним пострадавшим от пандемии коронавируса, о чем сообщила жена голкипера на своей странице в Instagram.

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"Мне хотелось бы сообщить вам более хорошие новости, но вынуждена сообщить, что мой муж госпитализирован с диагнозом коронавирус. Все было нормально, когда у него внезапно развились симптомы. Это критические и тяжелые времена. Все случилось очень быстро, и мы до сих пор в шоке", – написала жена экс-вратаря Исил.

Напомним, за свою карьеру Рюштю успел поиграть за Барселону и стал настоящей легендой для сборной Турции – добыл бронзу на ЧМ-2002 и Евро-2008, остается рекордсменом по количеству матчей (120). Голкипер известен и украинскому болельщику. Речбер не смог сдержать подопечных Олега Блохина на отборе к ЧМ-2006 (0:3), а также уступил киевскому Динамо (0:4) в плей-офф Лиги Европы 2010/11.

По состоянию на 29 марта в Турции более 7400 человек заболели на коронавирус, зафиксированы 108 смертельных случаев и еще 309 серьезных. Выздоровели 70 человек.

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