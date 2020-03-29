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Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо

00:40 58 Читати українською
Легендарный экс-голкипер Барселоны госпитализирован с коронавирусом – он играл против Украины и Динамо
Рюштю Речбер (слева) / фото из соцсетей

Рекордсмен сборной Турции Рюштю Речбер оказался в больнице после того, как тест на коронавирус дал положительный результат.

Рюштю Речбер стал еще одним пострадавшим от пандемии коронавируса, о чем сообщила жена голкипера на своей странице в Instagram.

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"Мне хотелось бы сообщить вам более хорошие новости, но вынуждена сообщить, что мой муж госпитализирован с диагнозом коронавирус. Все было нормально, когда у него внезапно развились симптомы. Это критические и тяжелые времена. Все случилось очень быстро, и мы до сих пор в шоке", – написала жена экс-вратаря Исил.

İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR

Допис, поширений Isil Recber (@isilrecber)

Напомним, за свою карьеру Рюштю успел поиграть за Барселону и стал настоящей легендой для сборной Турции – добыл бронзу на ЧМ-2002 и Евро-2008, остается рекордсменом по количеству матчей (120). Голкипер известен и украинскому болельщику. Речбер не смог сдержать подопечных Олега Блохина на отборе к ЧМ-2006 (0:3), а также уступил киевскому Динамо (0:4) в плей-офф Лиги Европы 2010/11.

По состоянию на 29 марта в Турции более 7400 человек заболели на коронавирус, зафиксированы 108 смертельных случаев и еще 309 серьезных. Выздоровели 70 человек.

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коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Барселона Барселона Бешикташ Бешикташ Турция Турция Украина Украина Турция Рюштю Речбер Рюштю Речбер
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