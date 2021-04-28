Аллигатор выбежал на поле во время тренировки клуба МЛС – видео реакции игроков
06:00 - Читати українською
Нежеланный гость посетил тренировочную сессию канадского Торонто.
Тренировку ФК Торонто неожиданно сорвал аллигатор, событие сняла на видео пресс-служба канадского клуба.
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Игроки не слишком переживали за гостя, но предусмотрительно убежали на безопасное расстояние. Выгнать аллигатора пытался электрокар, но не слишком успешно. В итоге рептилия сама покинула газон.
Торонто за два тура нового сезона МЛС получил лишь одно очко и расположился на 11-й строчке Восточной Конференции.
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