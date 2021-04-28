Алігатор вибіг на поле під час тренування клубу МЛС – відео реакції гравців
06:00 - Читать на русском
Небажаний гість відвідав тренувальну сесію канадського Торонто.
Тренування ФК Торонто несподівано зірвав алігатор, подію зняла на відео прес-служба канадського клубу.
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Гравці не надто переживали через гостя, але завбачливо втекли на безпечну відстань. Вигнати алігатора намагався електрокар, але не надто успішно. У підсумку рептилія сама покинула газон.
Торонто за два тури нового сезону МЛС здобув лише одне очко і розташувався на 11-й сходинці Східної Конференції.
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