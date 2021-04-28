Тренування ФК Торонто несподівано зірвав алігатор, подію зняла на відео прес-служба канадського клубу.

Гранада – Манчестер Юнайтед: голий фанат вибіг на поле під час матчу ЛЄ – відео колоритного перфомансу

Гравці не надто переживали через гостя, але завбачливо втекли на безпечну відстань. Вигнати алігатора намагався електрокар, але не надто успішно. У підсумку рептилія сама покинула газон.

Торонто за два тури нового сезону МЛС здобув лише одне очко і розташувався на 11-й сходинці Східної Конференції.

Термінатор із Сан-Паулу: легендарний Зе Роберто закінчив кар’єру у 43 і закачав тіло до невпізнання – гора м’язів!