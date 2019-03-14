Алли заверил, что полностью оправился от травмы

Атакующий полузащитник Тоттенхэма Деле Алли отсутствовал два месяца из-за травмы, но уже полностью восстановился и вернулся на футбольное поле.

"Очень счастлив вернуться в игру, я уже хорошо себя чувствую. Для футболиста травма – одна из худших вещей, которая может случиться.

Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча, в котором гости продлили безвыигрышную серию в АПЛ до 4 туров

Когда вы тренируетесь очень тяжело, пытаясь набрать форму и видите, как ребята играют, вы хотите быстрее вернуться и помогать команде как можно больше.



Как команда, мы не можем зацикливаться на последних результатах – мы должны попытаться исправить то, что пошло неправильно в последних играх и закончить сезон так сильно, как мы можем", – цитирует слова Алли официальный сайт Тоттенхэма.