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Алли заверил, что полностью оправился от травмы

12:53 22 Читати українською
Алли заверил, что полностью оправился от травмы
Деле Алли / Reuters

Атакующий полузащитник Тоттенхэма Деле Алли отсутствовал два месяца из-за травмы, но уже полностью восстановился и вернулся на футбольное поле.

"Очень счастлив вернуться в игру, я уже хорошо себя чувствую. Для футболиста травма одна из худших вещей, которая может случиться.

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Когда вы тренируетесь очень тяжело, пытаясь набрать форму и видите, как ребята играют, вы хотите быстрее вернуться и помогать команде как можно больше.

Как команда, мы не можем зацикливаться на последних результатах мы должны попытаться исправить то, что пошло неправильно в последних играх и закончить сезон так сильно, как мы можем", цитирует слова Алли официальный сайт Тоттенхэма.

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Деле Алли Деле Алли Тоттенхэм Тоттенхэм Англия
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