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Аллі запевнив, що повністю оговтався від травми

12:49 139 Читать на русском
Аллі запевнив, що повністю оговтався від травми
Деле Аллі / Reuters

Атакувальний півзахисник Тоттенхема Деле Аллі був відсутній два місяці через травму, але вже повністю відновився та повернувся на футбольне поле.

"Дуже щасливий повернутися у гру, я вже добре себе почуваю. Для футболіста травмаодна з найгірших речей, яка може трапитись.

Саутгемптон – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу, у якому гості продовжили безвиграшну серію в АПЛ до 4 турів

Коли ви тренуєтеся дуже важко, намагаючись набрати форму і бачите, як хлопці грають, ви хочете швидше повернутись і допомагти команді якомога більше.

Як команда, ми не можемо зациклюватись на останніх результатах ми повинні спробувати виправити те, що пішло неправильно в останніх іграх і закінчити сезон так сильно, як ми можемо", – цитує слова Аллі офіційний сайт Тоттенхема.

Теги
Деле Аллі Деле Аллі Тоттенхем Тоттенхем Англія
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