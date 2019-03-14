Аллі запевнив, що повністю оговтався від травми

Атакувальний півзахисник Тоттенхема Деле Аллі був відсутній два місяці через травму, але вже повністю відновився та повернувся на футбольне поле.

"Дуже щасливий повернутися у гру, я вже добре себе почуваю. Для футболіста травма – одна з найгірших речей, яка може трапитись.

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Коли ви тренуєтеся дуже важко, намагаючись набрати форму і бачите, як хлопці грають, ви хочете швидше повернутись і допомагти команді якомога більше.

Як команда, ми не можемо зациклюватись на останніх результатах – ми повинні спробувати виправити те, що пішло неправильно в останніх іграх і закінчити сезон так сильно, як ми можемо", – цитує слова Аллі офіційний сайт Тоттенхема.