Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча, в котором гости продлили безвыигрышную серию в АПЛ до 4 туров

Саутгемптон неожиданно победил Тоттенхэм в 30 туре АПЛ (2:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Англии. АПЛ. 30 тур

Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Валери, 76, Уорд-Прауз, 81 – Кейн, 26

Саутгемптон одержал волевую победу над Тоттенхэмом: 30 тур АПЛ, матчи субботы

Тоттенхэм вышел вперед в первом тайме, но во второй половине встречи "святые" смогли забить два гола и одержали 3 очка в матче со "шпорами". Этот матч стал четвёртым подряд для подопечных Почеттино в АПЛ без побед.

Благодаря этой победе Саутгемптон набрал 30 очков и поднялся на 16 место, Тоттенхэм с 61 пунктом остался третьим.