Алли отличился шедевром в Лиге Европы – видео удара через себя в стиле Жиру
Деле Алли красивым ударом поразил ворота Вольфсберга в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Тоттенхэм уверенно начал второе противостояние против Вольфсберга, а Деле Алли самоуверенно расстрелял ворота.
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На 11-й минуте 24-летний англичанин получил пас от Мета Догерти, принял мяч и почти с отметки пенальти отличился ударом через себя. У голкипера Вольфсберга не было шансов парировать выстрел. К слову, похожий гол в ворота Атлетико удался Оливье Жиру вчера в матче Лиги чемпионов.
Напомним, первый матч между "шпорами" и Вольфсбергом завершился разгромом в исполнении подопечных Моуринью (4:1).
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