Тоттенхэм уверенно начал второе противостояние против Вольфсберга, а Деле Алли самоуверенно расстрелял ворота.

Жиру прокомментировал свой чудо-гол в ворота Атлетико – француз пригрозил партнеру, который мог все испортить

На 11-й минуте 24-летний англичанин получил пас от Мета Догерти, принял мяч и почти с отметки пенальти отличился ударом через себя. У голкипера Вольфсберга не было шансов парировать выстрел. К слову, похожий гол в ворота Атлетико удался Оливье Жиру вчера в матче Лиги чемпионов.

Напомним, первый матч между "шпорами" и Вольфсбергом завершился разгромом в исполнении подопечных Моуринью (4:1).

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