"Мы были уверены в своих силах перед матчем. Даже не знаю, что говорить о своем голе. Я просто сосредоточился на ударе и был рад видеть, как мяч попадает в сетку. Мейсон Маунт сказал, что не касался мяча. Получилось хорошо для команды, хорошо для меня.

Атлетико – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Я сразу сказал Мейсону, что виноват будет он, если мой гол отменят. Он мог коснуться мяча перед моим ударом. Я очень обрадовался, когда офсайд не зафиксировали. Проблема ожидания? С VAR вы должны хранить веру и терпеть. Это было долго, но решение очень важно. Странно праздновать свой гол через три минуты", – приводит слова Жиру Goal.

Добавим, что француз принес Челси победу чудо-ударом через себя. Ответный матч состоится 17 марта.

Челси одержал минимальную выездную победу над Атлетико благодаря бисиклете Жиру и вмешательству VAR