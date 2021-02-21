В рамках воскресной программы 25-го тура АПЛ Тоттенхэм на выезде уступил Вест Хэму. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 25-й тур

Вест Хэм – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Антонио, 5, Лингард, 47 – Моура, 64

Астон Вилла – Лестер Сити – начало в 16:00

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – начало в 21:00

Вест Хэм в родных стенах принимал Тоттенхэм. "Шпоры" в последних шести турах получили пять поражений, поэтому победа в этом матче была для них очень важна.

"Молоткам" удалось забить быстрый гол – Антонио своевременно оказался на добивании в штрафной соперника и отправил мяч в сетку. Гости сразу бросились в атаку, но защита хозяев боролась за каждый сантиметр поля и в первом тайме они смогли удержать свои ворота "на замке".

Ливерпуль – Эвертон: Анчелотти снова бьет "красных", кризис и троллинг команды Клоппа за повторение 100-летнего позора

Сразу после перерыва Лингард разыграл блестящую комбинацию с Форналсом и закрепил преимущество хозяев. На 64-й подопечные Жозе Моуринью таки отыграли один гол – отличился Лукас Моура. Однако, это оказалось все, на что были способны "шпоры". Финальный свисток зафиксировал победу Вест Хэма – 2:1.

Благодаря этой победе "молотки" поднялись в зону Лиги чемпионов и занимают 4-е место в турнирной таблице. Тоттенхэм расположился на 9-й строчке первенства.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ