Тоттенхем активно розпочав друге протистояння проти Вольфсберга, а Деле Аллі самовпевнено розстріляв ворота.

Жиру прокоментував свій диво-гол у ворота Атлетіко – француз пригрозив партнеру, який міг все зіпсувати

На 11-й хвилині 24-річний англієць отримав пас від Мета Догерті, підробив м'яч та майже з позначки пенальті відзначився ударом через себе. У голкіпера Вольфсберга не було шансів парирувати постріл. До слова, схожий гол у ворота Атлетіко вдався Олів'є Жиру вчора у матчі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, перший матч між "шпорами" та Вольфсбергом завершився розгромом у виконанні підопічних Моурінью (4:1).

Манчестер Юнайтед переміг Ньюкасл і повернувся на другу позицію в АПЛ, Тоттенхем програв Вест Хему