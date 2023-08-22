Главный тренер Ювентуса Массимилано Аллегри не хочет, чтобы его подопечные беспокоились о внешнем виде больше, чем об игре.

От наставника досталось 18-летнему полузащитнику Кинану Йилдизу. Год назад туринцы вырвали его из молодежки Баварии, а на старте нынешнего сезона начали подпускать к первой команде.

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Йилдиз вышел на 6 минут в матче против Удинезе, после чего получил на орехи от Аллегри. "Ему нужно немедленно постричься, потому что он теребит свои волосы по 100 раз за матч. Пусть стрижется уже завтра, так всем будет лучше. Во всем остальном он очень талантливый парень", – приводит слова Аллегри Goal.

Йилдиз покорно выполнил приказ тренера. Хавбек Ювентуса в соцсетях показал поход к барберу, который значительно сократил растительность на его голове.

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