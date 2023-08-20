В воскресенье, 20 августа, Ювентус и Лацио стартовали в чемпионате Италии 2023/24. Счета и обзор матчей первого тура читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 1 тур

Удинезе – Ювентус – 0:3

Голы: Кьеза, 2, Влахович, 20 (пен), Рабьо, 45+3

Лечче – Лацио – 2:1

Голы: Альмквист, 85, Ди Франческо, 87 – Иммобиле, 26

Ювентус разобрался с Удинезе еще до перерыва. Уже на 2-й минуте Кьеза с ассиста Влаховича открыл счет, четко пробив в угол ворот с полукруга перед штрафной. А впоследствии серб к голевой передаче прибавил и забитый мяч. Алекс Сандро попал в руку защитника, арбитр назначил пенальти, который Душан реализовал без проблем. В компенсированное к первому тайма время отличился и Рабьо, завершив классную комбинацию ударом головой в пустые ворота.

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После перерыва голов больше не было. "Старая синьора" продемонстрировала феноменальную реализацию – 3 забитых мяча из 4-х ударов в створ. Как следствие, команда Аллегри стартовала с уверенной победы.

Лацио потерпел неожиданное фиаско в Лечче. "Орлы" выиграли первый тайм благодаря голу Иммобиле, завершившего молниеносную атаку гостей. Все шло по плану Лацио, однако в последние минуты хозяева шокировали римлян. Альмквист и Ди Франческо с интервалом в две минуты поразили ворота Проведеля, наказав команду Сарри за провальную игру в обороне. Лечче оформил камбэк и удачный старт в Серии А.

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