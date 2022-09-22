Рамос лишился своей длинной шевелюры – видео смены имиджа звезды ПСЖ
Защитник ПСЖ Серхио Рамос использовал международную паузу для решения вопросов стиля.
Испанец лишился своих длинных волос, за которые он получил прозвище "Тарзан".
Луис Энрике объяснил, почему не вызвал Рамоса в сборную Испании на матчи Лиги наций – ветеран разочарован
Рамос пригласил парикмахершу домой и снимал процесс стрижки на видео. Хвостик из волос оказался в руках 36-летнего центрбека ПСЖ, а на голове осталась короткая, сдержанная прическа.
Добавим, что Серхио наконец оправился от травм и начал регулярно выступать за клуб в новом сезоне (11 матчей, один гол). Впрочем, это не убедило главного тренера сборной Испании Луиса Энрике вернуть ветерана в заявку.
Український Серхіо Рамос: стиль, прес, татуювання і вогнепальна зброя – брутальність зашкалює