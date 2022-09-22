Испанец лишился своих длинных волос, за которые он получил прозвище "Тарзан".

Луис Энрике объяснил, почему не вызвал Рамоса в сборную Испании на матчи Лиги наций – ветеран разочарован

Рамос пригласил парикмахершу домой и снимал процесс стрижки на видео. Хвостик из волос оказался в руках 36-летнего центрбека ПСЖ, а на голове осталась короткая, сдержанная прическа.

Sergio Ramos has ditched his man bun! ️ pic.twitter.com/0n02UtOOaG — FourFourTweet (@FourFourTweet) September 22, 2022

Добавим, что Серхио наконец оправился от травм и начал регулярно выступать за клуб в новом сезоне (11 матчей, один гол). Впрочем, это не убедило главного тренера сборной Испании Луиса Энрике вернуть ветерана в заявку.

Український Серхіо Рамос: стиль, прес, татуювання і вогнепальна зброя – брутальність зашкалює