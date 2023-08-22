Головний тренер Ювентуса Массімілано Аллегрі не хоче, щоб його підопічні турбувалися про зовнішній вигляд більше, ніж про гру.

Від керманича дісталося 18-річному півзахиснику Кінану Їлдізу. Рік тому туринці вирвали його з молодіжки Баварії, а на старті нинішнього сезону почали підпускати до першої команди.

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Їлдіз вийшов на 6 хвилин у матчі проти Удінезе, після чого отримав на горіхи від Аллегрі. "Йому треба негайно постригтись, бо він мацає своє волосся по 100 разів за матч. Нехай стрижеться вже завтра, так усім буде краще. В усьому іншому він дуже талановитий хлопець", – наводить слова Аллегрі Goal.

Їлдіз покірно виконав наказ тренера. Хавбек Ювентуса у соцмережах показав похід до барбера, який значно скоротив рослинність на його голові.

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