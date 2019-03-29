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Аллегри рассказал об условиях возвращения Роналду в общую группу Ювентуса

18:47 41 Читати українською
Аллегри рассказал об условиях возвращения Роналду в общую группу Ювентуса
Криштиану Роналду / соцсети

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри сообщил, при каких условиях Роналду будет снова тренироваться в общей группе.

"Роналду в порядке, но сейчас нужна осторожность. Он вернется, когда с ним все будет хорошо и не будет опасности, что у него случится рецидив. В понедельник он пройдет дополнительные тесты и мы оценим его состояние", – цитирует Аллегри официальный сайт Ювентуса.

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Напомним, португалец получил травму в матче 2 тура отбора Евро-2020 против Сербии (1:1), и ожидается, что он сыграет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Аяксом.

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