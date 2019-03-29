"Сын спрашивает, почему меня разносят в Аргентине". Месси – о критике в сборной, неудаче на ЧМ-2018 и Роналду в Ювентусе

Лидер Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал самые горячие темы вокруг своей персоны в интервью на Radio 94.7 Club.

Критика за игру в сборной: "Я привык к тому, что обо мне всякое говорят, всегда что-то придумывают. Меня ничего не удивляет. Сказано много лжи и вымышленных вещей в мой адрес. Я злюсь, потому что люди верят в такую клевету.

Пропуск спарринга с Марокко? Правда в том, что к международному перерыву я подошел с растяжением, которое осталось с декабря. Умеренно тренируюсь, не играю во всех матчах. Я чувствую себя лучше, но все равно должен беречь себя".

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Неудача на ЧМ-2018: "Я думал о том, чтобы закрыться в себе, убежать с семьей и забыть все, что я делал. На некоторое время пытался отстраниться от всего, в том числе от сборной".

Цель в сборной: "Я бы очень хотел выиграть что-то с Аргентиной. Я планирую выступать на всех крупных турнирах. Многие люди говорили, что я не должен возвращаться в сборную. А мой сын даже спросил, почему меня разносят в Аргентине.

Копа Америка-2019? Я буду играть для себя, для своей семьи, для моих поклонников, для тех, кто действительно меня любит и наслаждается тем, что я делаю. А ненавистники должны смириться и еще немного меня потерпеть.

Это идиотизм, когда люди говорят, будто мой отец руководит сборной Аргентины. Также говорят, что он влияет на федерацию футбола. Моя семья из-за этого все страдает. Мои друзья и родные страдают из-за лжи. Любой может сказать любую ерунду. Люди верят в это – и я плохой человек".

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Роналду в Ювентусе: "Мне было приятно играть против Криштиану, даже если это было сложно. Мне нравилось выигрывать трофеи, когда он был в Мадриде. Было бы замечательно, если бы он до сих пор там оставался.

Я очень уважаю Ювентус. Это сильная команда с хорошими игроками. А с появлением Криштиану – тем более. После победы над Атлетико они среди главных претендентов на успех в ЛЧ".

Возвращение в Аргентину: "Я бы хотел вернуться в Аргентину, но сейчас это нелегко. Мне нужно думать о своих детях. Тьяго растет и уже принимает решение с нами. Он мог бы вернуться в Аргентину, однако все не так просто. Я бы хотел поиграть за Ньюэллз Олд Бойз.

Не знаю, почему меня называют болельщиком Ривер Плейт. Я с детства болею за Ньюэллз Олд Бойз, вся моя семья поддерживает этот клуб. А на финал Кубка Либертадорес в Мадриде я сходил просто так, ведь такого больше не будет".