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Аллегрі розповів про умови повернення Роналду в загальну групу Ювентуса

18:47 9 Читать на русском
Аллегрі розповів про умови повернення Роналду в загальну групу Ювентуса
Кріштіану Роналду / соцмережі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі повідомив, за яких умов Роналду буде знову тренуватись у загальній групі.

"Роналду в порядку, але зараз потрібна обережність. Він повернеться, коли з ним все буде добре і не буде небезпеки, що у нього трапиться рецидив. У понеділок він пройде додаткові тести і ми оцінимо його стан", – цитує Аллегрі офіційний сайт Ювентуса.

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Нагадаємо, португалець отримав травму в матчі 2 туру відбору Євро-2020 проти Сербії (1:1), і очікується, що він зіграє в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом.

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