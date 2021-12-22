Ювентус обыграл Кальяри в рамках 19-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Туринцы без труда разобрались с одним из аутсайдеров, забив по голу в конце каждого из таймов. Благодаря победе Ювентус поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ювентус одержал непростую победу в матче с Кальяри и поднялся в топ-5 Серии А

В то же время такая, казалось бы, обыденная победа стала знаковой для наставника "Старой синьоры". Макс Аллегри уже выиграл 252 матча Серии А. Это ровно столько же, сколько у легендарного Фабио Капелло. Правда, нынешнему наставнику Юве для этого понадобилось на 40 матчей меньше.