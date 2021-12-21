Ювентус в матче с Кальяри с первых минут бросился терроризировать ворота Алессио Краньо. К 20-й минуте "Старая синьора" создала целую кучу моментов, которых при более успешной реализации хватило бы на несколько поединков. Чего стоят только попытки Мойзе Кина, дважды чудом не забившего. Защитники "островян" самоотверженно бросались под мяч – выстрел Куадрадо, казалось, просто сломает спину защитника.

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В конце концов, за пять минут до перерыва, хозяевам удалось пробить Кальяри: Бернардески с правого фланга навесил в штрафную площадку соперника и Кин головой переправил мяч в сетку.

После отдыха Сандро мог удваивать, но после навеса с углового направил мяч впритык со стойкой. На 60-й минуте "красно-синим" не повезло: Белланова прошел правым флангом и под давлением защитников прострелил в штрафную Юве на ногу Дальберу – Эстеван чудом не попал в пустые ворота, послав мяч мимо стойки. Впоследствии Щенсни спас туринцев от гола, вытащив круглого из-под перекладины после удара головой Жоао Педро.

В конце матча Кулусевски из центра поля отдал на левый фланг на Бернардески, тот вошел в штрафную и с острого угла решился пробить. Краньо в прыжке пытался достать сферу, но фортуна в этот вечер была на стороне Юве – 2:0.

Победа принесла туринцам 34 очка и пятое место турнирной таблицы, Кальяри с 10 пунктами осталась предпоследним.

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