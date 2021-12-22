Ювентус обіграв Кальярі в рамках 19-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Туринці без надзусиль розібралися з одним із аутсайдерів, забивши по голу наприкінці кожного з таймів. Завдяки перемозі Ювентус піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Ювентус здобув непросту перемогу у матчі з Кальярі і піднявся у топ-5 Серії А

Водночас така, здавалося б, буденна перемога стала знаковою для наставника "Старої синьйори". Макс Аллегрі уже виграв 252 матчі Серії А. Це рівно стільки ж, скільки у легендарного Фабіо Капелло. Щоправда, нинішньому наставнику Юве для цього знадобилося на 40 матчів менше.