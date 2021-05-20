Массимилиано Аллегри уже определился, где хочет возобновить свою тренерскую карьеру.

Итальянский специалист попросил своих представителей не вести никаких переговоров и ждать развития ситуации в Реале, утверждает AS.

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В частности, на контакт с Аллегри выходил Тоттенхэм. Бывший рулевой Ювентуса ценит интерес "шпор", однако дать согласие не смог. Приоритет 53-летнего Макса четкий – возглавить Реал в случае ухода Зинедина Зидана. Если же француз останется на Сантьяго Бернабеу, то Аллегри выслушает другие предложения.

Напомним, что итальянец находится без работы с мая 2019 года. До этого он 5 раз подряд делал Ювентус чемпионом Италии, а также брал Скудетто 2010/11 с Миланом.

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