Реал не может четко построить план на лето из-за неопределенности Зинедина Зидана.

Президент "сливочных" Флорентино Перес не собирается увольнять главного тренера, поэтому француз может уйти только по собственному желанию, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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На всякий случай Реал уже подготовил список кандидатов на замену. Фаворитом является Массимилано Аллегри, который спокойно ждет развития ситуации на Сантьяго Бернабеу. Пресса активно пишет и о Рауле, но этот вариант стоит ниже итальянского специалиста.

Напомним, в субботу "сливочные" и Атлетико будут заочно бороться за титул чемпиона Испании. Реал в последнем туре примет Вильярреал, а команда Симеоне поедет в гости к Вальядолиду. Подопечные Зидана отстают на два очка, поэтому должны исключительно выигрывать и надеяться на осечку соседей.

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