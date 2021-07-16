Аллегри настаивает на трансфере Жезуса в Ювентус
18:38 - Читати українською
Ювентус и Манчестер Сити ведут переговоры о громком трансфере.
Ювентус убеждает Манчестер Сити отпустить Габриэла Жезуса в Турин на правах аренды, сообщает Calciomercato.
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24-летний бразилец нужен наставнику "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри, который планирует несколько изменить атакующую схему туринцев. Юве также хочет сохранить за собой возможность дальнейшего выкупа форварда.
В прошлом сезоне АПЛ Жезус провел 29 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 4-мя ассистами.
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