Ювентус и Манчестер Сити ведут переговоры о громком трансфере.

Ювентус убеждает Манчестер Сити отпустить Габриэла Жезуса в Турин на правах аренды, сообщает Calciomercato.

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24-летний бразилец нужен наставнику "Старой Синьоры" Массимилиано Аллегри, который планирует несколько изменить атакующую схему туринцев. Юве также хочет сохранить за собой возможность дальнейшего выкупа форварда.

В прошлом сезоне АПЛ Жезус провел 29 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 4-мя ассистами.

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