Ювентус та Манчестер Сіті ведуть перемовини про гучний трансфер.

Ювентус переконує Манчестер Сіті відпустити Габріела Жезуса у Турин на правах оренди, повідомляє Calciomercato.

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24-річний бразилець потрібен наставнику "Старої Синьйори" Массіміліано Аллегрі, який планує дещо змінити атакувальну схему туринців. Юве також хоче зберегти за собою можливість подальшого викупу форварда.

У минулому сезоні АПЛ Жезус провів 29 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 4-ма асистами.

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