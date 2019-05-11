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Аллегри надеется обсудить с президентом Ювентуса свое будущее в клубе

11 мая 19:39 64 Читати українською
Аллегри надеется обсудить с президентом Ювентуса свое будущее в клубе
Массимилиано Аллегри / фото из соцсетей

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри сообщил, что проведет встречу с президентом клуба Андреа Аньелли.

"Слухи о разных тренерах в Ювентусе? Это меня забавляет. Этим утром я размышлял и думал о том, что было бы, если бы за эти годы я не приносил трофеев. Меня сожгли бы на костре!

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На неделе мы встретимся с президентом и обсудим ситуацию на 360 градусов, как мы делаем каждый год. После поражения от Аякса я сказал Аньелли, что хочу остаться, но СМИ любят все раздувать.

Я не всем нравлюсь, но за последние несколько лет мы проделали хорошую работу. Я доволен тем, чего мы достигли. Мы выиграли чемпионат еще месяц назад", – цитирует Аллегри Corriere dello Sport.

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В нынешнем сезоне Ювентус 8 раз подряд стал чемпионом Серии А, но вылетел в 1/4 финала Кубка Италии и Лиги чемпионов от Аталанты и Аякса соответственно.

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Теги
Италия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Ювентус Ювентус Андреа Аньелли
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