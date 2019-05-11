Аллегрі сподівається обговорити з президентом Ювентуса своє майбутнє в клубі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі повідомив, що проведе зустріч з президентом клубу Андреа Аньєллі.

"Чутки про різних тренерів в Ювентусі? Це мене тішить. Цього ранку я розмірковував і подумав про те, що було б, якби за ці роки я не приносив трофеїв. Мене спалили б на вогнищі!

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На тижні ми зустрінемося з президентом і обговоримо ситуацію на всі 360 градусів, як ми робимо щороку. Після поразки від Аякса я сказав Аньєллі, що хочу залишитися, але ЗМІ люблять все роздувати.

Я не всім подобаюся, але за останні кілька років ми проробили гарну роботу. Я задоволений тим, чого ми досягли. Ми виграли чемпіонат ще місяць тому", – цитує Аллегрі Corriere dello Sport.

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В нинішньому сезоні Ювентус 8 раз поспіль став чемпіоном Серії А, але вилетів в 1/4 фіналу Кубка Італії та Ліги чемпіонів від Аталанти і Аякса відповідно.